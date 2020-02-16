16 февраля запорожского бизнесмена Евгения Анисимова задержали в Киеве после того, как криминальный авторитет, известный как “Анисим”, шесть лет находился в международном розыске.

Видео задержания Анисимова опубликовала Национальная полиция.

По информации нардепа от Слуги народа Евгения Шевченко, все эти годы лидер преступной организации жил в Козине в Киевской области.

По словам бизнесмена Евгения Черняка, Анисима сдал его ближайший соратник.

– От крупного вознаграждения отказался!, – написал он в Facebook.











В Киеве задержали “смотрящего” Запорожья времен Януковича Анисимова / 3 фотографии

Запорожский бизнесмен Анисимов был “смотрящим” Запорожья во время президентства Виктора Януковича и руководил местной преступной группировкой, которая имела доступ к бюджетным средствам города и собирала дань с малого и среднего бизнеса.

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21 октября 2013 года Анисимова задержали по подозрению в вымогательстве. Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи, после чего исчез.

Анисим был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч – создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Напомним, двух членов преступной группировки, задержанных на Закарпатье 9 февраля, взяли под стражу.

Фото: Евгений Черняк