В Киеве задержали “смотрящего” Запорожья времен Януковича Анисимова

16 февраля запорожского бизнесмена Евгения Анисимова задержали в Киеве после того, как криминальный авторитет, известный как “Анисим”, шесть лет находился в международном розыске.
Видео задержания Анисимова опубликовала Национальная полиция.
По информации нардепа от Слуги народа Евгения Шевченко, все эти годы лидер преступной организации жил в Козине в Киевской области.
По словам бизнесмена Евгения Черняка, Анисима сдал его ближайший соратник.
– От крупного вознаграждения отказался!, – написал он в Facebook.
Запорожский бизнесмен Анисимов был “смотрящим” Запорожья во время президентства Виктора Януковича и руководил местной преступной группировкой, которая имела доступ к бюджетным средствам города и собирала дань с малого и среднего бизнеса.
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21 октября 2013 года Анисимова задержали по подозрению в вымогательстве. Он был арестован, но 27 января 2014 года вышел из-под стражи, после чего исчез.
Анисим был объявлен в международный розыск по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений, в т.ч – создание ОПГ, вымогательство, соучастие в покушении на убийство, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Напомним, двух членов преступной группировки, задержанных на Закарпатье 9 февраля, взяли под стражу.
Фото: Евгений Черняк