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Факты / Украина

Двух членов ОПГ, задержанных на Закарпатье, взяли под стражу

Двум членам преступной группировки, которых задержали 9 февраля в поселке Нижние Ворота на Закарпатье, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 315 тыс. грн каждому.

Во время задержания водитель автомобиля Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачева, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, оказали сопротивление правоохранителям и пытались совершить на них наезд, напомнили в полиции.

Кроме них, в автомобилях находились еще пять человек. При осмотре в транспортных средствах обнаружили оружие – автомат и два пистолета.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 348 УК – посягательство на жизнь правоохранителя.

Как сообщалось, после обращения властей Мукачева к руководству МВД в связи со стрельбой на улицах города 7 февраля на Закарпатье усилены меры безопасности.

Источник: Нацполиция

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