16 лютого запорізького бізнесмена Євгена Анісімова затримали в Києві після того, як кримінальний авторитет, відомий як “Анісім”, шість років перебував у міжнародному розшуку.

Відео затримання Анісімова опублікувала Національна поліція.

За інформацією нардепа від Слуги народу Євгена Шевченка, усі ці роки лідер злочинної організації жив у Козині на Київщині.

За словами бізнесмена Євгена Черняка, Анісімова здав його найближчий соратник.

– Від великої винагороди відмовився!, – написав він у Facebook.











У Києві затримали ”смотрящого” Запоріжжя часів Януковича Анісімова / 3 фотографии

Запорізький бізнесмен Анісімов був “смотрящим” Запоріжжя під час президентства Віктора Януковича і керував місцевим злочинним угрупованням, яке мало доступ до бюджетних коштів міста і збирало данину з малого і середнього бізнесу.

Читайте: Угруповання переправляло українок в Ізраїль для сексуальної експлуатації

21 жовтня 2013 року Анісімова затримали за підозрою у вимаганні. Його заарештовали, але 27 січня 2014 року він вийшов з-під варти, після чого зник.

Анісіма оголосили в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні низки кримінальних злочинів, в т.ч – створення ОЗУ, вимагання, співучасть у замаху на вбивство, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, двох членів злочинного угруповання, яких затримали на Закарпатті 9 лютого, взяли під варту.

Фото: Євген Черняк