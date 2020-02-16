У Києві затримали ”смотрящого” Запоріжжя часів Януковича Анісімова

16 лютого запорізького бізнесмена Євгена Анісімова затримали в Києві після того, як кримінальний авторитет, відомий як “Анісім”, шість років перебував у міжнародному розшуку.
Відео затримання Анісімова опублікувала Національна поліція.
За інформацією нардепа від Слуги народу Євгена Шевченка, усі ці роки лідер злочинної організації жив у Козині на Київщині.
За словами бізнесмена Євгена Черняка, Анісімова здав його найближчий соратник.
– Від великої винагороди відмовився!, – написав він у Facebook.
Запорізький бізнесмен Анісімов був “смотрящим” Запоріжжя під час президентства Віктора Януковича і керував місцевим злочинним угрупованням, яке мало доступ до бюджетних коштів міста і збирало данину з малого і середнього бізнесу.
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21 жовтня 2013 року Анісімова затримали за підозрою у вимаганні. Його заарештовали, але 27 січня 2014 року він вийшов з-під варти, після чого зник.
Анісіма оголосили в міжнародний розшук за підозрою в скоєнні низки кримінальних злочинів, в т.ч – створення ОЗУ, вимагання, співучасть у замаху на вбивство, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадаємо, двох членів злочинного угруповання, яких затримали на Закарпатті 9 лютого, взяли під варту.
Фото: Євген Черняк