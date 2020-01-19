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Факты / Происшествия

Группировка переправляла украинок в Израиль для сексуальной эксплуатации

Так называемое агентство Ibiza Escort, которое возглавлял 41-летний мужчина из пригорода Тель-Авива Гиватаим Алеф Шин, находило в Украине женщин и переправляло их в Израиль для сексуальной эксплуатации.

Израильтяне находили женщин с помощью посредников в Украине. Как правило, это были девушки молодого возраста. Клиент им платил около $231-$434 в час. Около $30 получал водитель, а остальные пополам распределялось между женщиной и агентством.

– Менеджеры также нанимали людей, которые знали, как продвигать сайт группировки и получать как можно больше денег от онлайн-рекламы. За очень короткий промежуток времени они заработали миллионы, – рассказал представитель полиции Тель-Авива Цахи Тал.

В последние месяцы Алеф Шин заработал около $3,38 млн.

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Детективы составили список женщин, которых привезли в Израиль с целью проституции. Затем в ходе спецоперации полиция арендовала гостиничные номера, куда вызвали девушек.

Правоохранители организовывали оплату их работы, фиксировали факт передачи денег, а потом детективы звонили другим полицейским под видом заказ алкоголя в номер. Таким образом израильские правоохранители собирали доказательную базу.

Ранее Факты ICTV писали, что в одном из районов Киева супругов в квартире организовало “массажный салон”, сотрудницы которого оказывали сексуальные услуги.

Источник: The Times of Israel

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