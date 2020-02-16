Страховая медицина в Украине может заработать с 2023 – Радуцкий

Страховая медицина в Украине может заработать с 2023 года, но гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг для украинцев не будет отменен.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

– Мы не говорим, что отменим финансовые гарантии. Это универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг. И он должен быть. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине, – отметил он.

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Михаил Радуцкий также добавил, что необходимым условием для запуска страховой медицины является выведение зарплат украинцев из тени.

Ранее Факты ICTV писали, что изменится после старта второго этапа медицинской реформы.