С апреля стартует второй этап медицинской реформы – что изменится

В Министерстве здравоохранения обещают, что изменения в предоставлении медицинских услуг пациенты почувствуют уже в этом году.

Уже завершился первый этап медицинской реформы – украинцы подписали декларации с семейными врачами. На каждого из них государство выделяет отдельную сумму. Сами же врачи получают зарплату в зависимости от количества пациентов.

Смотрите: Возможен дефицит. На всю Украину осталось меньше 3 млн медицинских масок

С апреля стартует второй этап, в больницы будут поступать деньги только за фактически предоставленные услуги. Чтобы все заработало необходим тщательный учет. Поэтому современная медицина не может обойтись без цифровых технологий.

Записаться онлайн к врачу можно через специальную платформу. Компаний, которые предоставляют такие услуги уже 26, и они между собой конкурируют. Каждое медицинское учреждение само выбирает с кем работать, но принцип действия у всех похож.

Уже сейчас с помощью цифровых технологий врач выписывает электронные рецепты на бесплатные лекарства, или те, что со скидкой. Они предоставляются диабетикам, больным астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кое-где семейные врачи уже выписывают и электронные направления к профильным специалистам. Медицина все больше уходит в онлайн.

Цифровая медицина значительно бы упростила общения с врачами пенсионерам, которые часто обращаются за медицинской помощью. Но пользоваться онлайн услугами они не могут, потому что у большинства нет денег чтобы приобрести смартфон.

Недостаток гаджетов и отсутствие цифровой грамотности касается не только пожилых людей, но и многих украинских больниц. Помочь в ситуации с ограниченным дистанционными лечением может телемедицина.

Пилотный проект телемедицины заработал в Одессе. Профильные врачи из областной клиники консультируют педиатров и терапевтов из сельской местности.

Такие дистанционные консультации уменьшили количество экстренных выездов врачей в районы в 10 раз.

Сейчас массово услуги онлайн-консультаций в Украине уже предоставляют частные компании. Это онлайн платформы, которые за абонплату связывают вас с врачом.

Впрочем, такая онлайн связь не более, чем совет. Юридической ответственности врач ни одной не несет. И часто нужны дополнительные анализы, без которых установить диагноз невозможно.

Напомним, с 2020 года ранняя диагностика рака в Украине стала бесплатной.