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Факти / Україна / Суспільство

Страхова медицина в Україні може запрацювати з 2023 – Радуцький

Страхова медицина в Україні може запрацювати з 2023 року, але гарантований мінімум безоплатних медичних послуг для українців не буде скасований.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування  Михайло Радуцький.

– Ми не говоримо, що скасуємо фінансові гарантії. Це універсальне покриття витрат пацієнта, гарантований мінімум безкоштовних медичних послуг. І він повинен бути. Страховка покриватиме те, що не увійшло в гарантії. Ми повинні вибрати ту модель, яку ми фінансово і якісно можемо дозволити в Україні, – зазначив він.

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Михайло Радуцький також додав, що необхідною умовою для запуску страхової медицини є виведення зарплат українців з тіні.

Раніше Факти ICTV писали, що зміниться після старту другого етапу медичної реформи.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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