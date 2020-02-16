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Факты / Украина

При создании совместных патрулей на Донбассе будет учитываться опыт Хорватии – Пристайко

В процессе обсуждения идеи создания совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ будет учитываться опыт Хорватии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время Мюнхенской конференции.

– Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии – как выйти на решения, чтобы, в первую очередь, обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, до того времени, чтобы провести выборы, – отметил Пристайко.

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Глава МИД Украины также прокомментировал ситуацию по разведению сил на Донбассе. По его мнению, оно должно помочь психологически уменьшить количество обстрелов.

– Это один из методов развести постепенно. Мы решили разводить секторами, начиная с юга, – добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать секторальное разведения сил на Донбассе.

Источник: Укринформ

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