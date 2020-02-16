У разі створення спільних патрулів на Донбасі враховуватиметься досвід Хорватії – Пристайко

Під час процесу обговорення ідеї створення спільних патрулів на Донбасі за участі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ буде враховуватися досвід Хорватії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Мюнхенської конференції.

– Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії – як вийти на рішення, аби, насамперед, забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори, – зазначив Пристайко.

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Глава МЗС України також прокоментував ситуацію з розведення сил на Донбасі. На його думку, воно має допомогти психологічно зменшити кількість обстрілів.

– Це один з методів розвести поступово. Ми вирішили розводити секторами, починаючи з півдня, – додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував зробити секторальне розведення сил на Донбасі.