Строительную отрасль реформируют до конца 2020, а ГАСИ ликвидируют – Шмыгаль

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль анонсировал реформирование строительной отрасли в Украине до конца 2020 года.

– Строительная отрасль будет реформирована до конца этого года. Это будет связано со многими факторами: с фактором страхования, с фактором сертификации специалистов, с переходом на европейские стандарты проектирования, технические нормы и параметры. Это все требует достаточно больших усилий. Мы знаем, что делать, и делаем это. У нас есть масса союзников и экспертов в этой реформе, – сказал Шмыгаль.

Вице-премьер подчеркнул, что в Украине строительный рынок один из самых быстрорастущих и наиболее успешных, поэтому оздоровить строительную отрасль в части параметров, стандартов, специалистов и отсутствия коррупции – это приоритет для власти.

Что касается строительных конфликтов, Шмыгаль отметил, что реформа в строительной сфере будет очень схожей с реформой децентрализации.

– Задать вопрос, почему нарушаются чьи-то права, можно будет очень просто на местном уровне. То есть государство должно включаться фактически тогда, когда происходит нескрываемое преступление. Во всем мире незаконных строек не существует, потому что люди понимают, что построить незаконно – это так же, как украсть у кого-то кошелек – это тюрьма, – подчеркнул он.

Денис Шмыгаль заявил, что правительство сейчас строит такую систему, которая не даст даже мысли здоровым застройщикам, архитекторам, подрядчикам входить в незаконные схемы.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что с 2021 года в Украине не будет новых незаконных строек, Шмыгаль подчеркнул, что они работают и делают все для того, чтобы их не было.

Также министр выступил за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

– Сейчас Государственная архитектурно-строительная инспекция – это клещ на здоровом теле строительного рынка, который заражает его коррупцией и является основным генератором этой коррупции. Поэтому, конечно, ГАСИ должна быть ликвидирована в ее нынешнем виде, мы готовим реформу, – сказал Шмыгаль.

По словам вице-премьера, ГАСИ будет реформирована уже в ближайшее время.

– Сложности заключаются в том, что за десять лет законодательство и подзаконные акты по этому вопросу настолько узлами переплетены, что необходимо провести довольно большую юридическую подготовку и работу. Мы четко понимаем, чего мы хотим – прозрачную систему, так как в Германии, Австрии, Польше. Поэтому мы довольно быстрыми темпами готовим изменения, и в ближайшее время вы увидите первые шаги, – отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что правительством будут приняты быстрые и эффективные меры с точки зрения преодоления коррупции в сфере строительного рынка.

Напомним, программа Большое строительство стартует с 1 марта и предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.