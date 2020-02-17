Будівельну галузь реформують до кінця 2020, а ДАБІ ліквідують – Шмигаль

Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль анонсував реформування будівельної галузі в Україні до кінця 2020 року.

– Будівельна галузь буде реформована до кінця цього року. Це пов’язано з багатьма факторами: з фактором страхування, з фактором сертифікації фахівців, з переходом на європейські стандарти проектування, технічні норми і параметри. Це все вимагає чималих зусиль. Ми знаємо, що робити, і робимо це. У нас є маса союзників та експертів в цій реформі, – сказав Шмигаль.

Віце-прем’єр підкреслив, що в Україні будівельний ринок є один з тих, що швидко зростає і є найбільш успішним, тому оздоровити будівельну галузь щодо параметрів, стандартів, фахівців і ліквідації корупції – це пріоритет для влади.

Що стосується будівельних конфліктів, Шмигаль зазначив, що реформа в будівельній сфері буде дуже схожою з реформою децентралізації.

– Поставити запитання, чому порушуються чиїсь права, можна буде дуже просто на місцевому рівні. Тобто держава повинна втручатися фактично тоді, коли відбувається неприхований злочин. У всьому світі незаконних будівництв не існує, тому що люди розуміють, що побудувати незаконно – це так само, як вкрасти у когось гаманець – це в’язниця, – підкреслив він.

Денис Шмигаль заявив, що уряд зараз будує таку систему, яка не дасть навіть думки здоровим забудовникам, архітекторам, підрядникам входити в незаконні схеми.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що з 2021 року в Україні не буде нових незаконних будівництв, Шмигаль наголосив, що вони працюють і роблять все для того, щоб їх не було.

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Також міністр виступив за ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в нинішньому вигляді.

– Зараз Державна архітектурно-будівельна інспекція – це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором цієї корупції. Тому, звичайно, ДАБІ повинна бути ліквідована в її нинішньому вигляді, ми готуємо реформу, – сказав Шмигаль.

За словами віце-прем’єра, ДАБІ буде реформована вже найближчим часом.

– Складнощі полягають в тому, що за десять років законодавство і підзаконні акти з цього питання настільки вузлами переплетені, що необхідно провести досить велику юридичну підготовку і роботу. Ми чітко розуміємо, чого ми хочемо – прозору систему, таку як в Німеччині, Австрії, Польщі. Тому ми досить швидкими темпами готуємо зміни, і найближчим часом ви побачите перші кроки, – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що урядом будуть ухвалені швидкі й ефективні заходи з точки зору подолання корупції в сфері будівельного ринку.

Нагадаємо, програма Велике будівництво стартує з 1 березня і передбачає масштабне будівництво і капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг у всій країні.