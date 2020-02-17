Эвакуация из Уханя: 25 иностранцев не выпустят из Украины 14 дней

Иностранные граждане, которых эвакуируют из китайского Уханя, проведут 14 дней на обсервации в Украине.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, из китайского города, в котором распространяется коронавирус, вывезут 49 граждан Украины и 25 граждан из разных стран.

Место, где люди будут находится на обсервации, пока не определено.

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Эвакуацию из Уханя ожидают 20 февраля.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин в ближайшее сможет преодолеть эпидемию коронавируса.