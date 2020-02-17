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Факти / Україна

Евакуація з Уханя: 25 іноземців не випустять з України 14 днів

Іноземні громадяни, яких евакуюють із китайського Уханя, проведуть 14 днів на обсервації в Україні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, з китайського міста, в якому поширюється коронавірус, вивезуть 49 громадян України і 25 громадян із різних країн.

Місце, де люди перебуватимуть на обсервації, поки не визначено.

Читайте: Перевіряють вентиляції та каналізації: як готуються зустрічати евакуйованих з Китаю

Евакуацію з Уханя очікують 20 лютого.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін найближчим зможе здолати епідемію коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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