Евакуація з Уханя: 25 іноземців не випустять з України 14 днів

Іноземні громадяни, яких евакуюють із китайського Уханя, проведуть 14 днів на обсервації в Україні.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, з китайського міста, в якому поширюється коронавірус, вивезуть 49 громадян України і 25 громадян із різних країн.
Місце, де люди перебуватимуть на обсервації, поки не визначено.
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Евакуацію з Уханя очікують 20 лютого.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін найближчим зможе здолати епідемію коронавірусу.
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