История с собакой некрасивая: Зеленский чувствует вину за ошибки депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки депутатов своей партии Слуга народа.

– Если депутат нашей фракции “зашкварится”, тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции Слуга народа. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться, – сказал он.

Президент добавил, что таким депутатам будут говорить: ты не можешь быть лицом нашей партии.

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Зеленский назвал историю с Евгением Брагаром очень некрасивой.

– Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает, – считает Владимир Зеленский.

Президент указал, что ситуация с мажоритарщиками является отдельной историей.

– Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету – свою биографию. То есть почистили информацию. Есть такие люди, – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если Слуга народа выполнит свои предвыборные обещания, нынешнюю Верховную Раду никто распускать не будет.

К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.