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Факти / Україна / Політика

Люди не розуміють: Разумков розкритикував нардепів через їжу і смартфони

Громадяни України загалом позитивно оцінюють роботу Верховної Ради, але не розуміють, коли під час сесій парламенту народні депутати займаються своїми справами.

Про це заявив голова Ради Дмитро Разумков.

– І що стосується кави, і що стосується їжі, і того, що народні депутати достатньо часу займаються своїми справами – то у телефонах, то ще в чомусь, – сказав він.

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Разумков також згадав розмову з вчителькою, яка поскаржилася на те, що у неї немає вільного часу на вирішення особистих справ під час роботи, як це роблять народні депутати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зізнався, що відчуває провину за помилки депутатів своєї партії Слуга народу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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