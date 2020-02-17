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Факты / Украина / Политика

Москва пока не видит оснований для нормандского саммита в апреле – Лавров

Москва пока не видит оснований для проведения новой встречи в нормандском формате в апреле.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, для принятия решения о целесообразности новых переговоров нормандской четверки необходим прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже.

– Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем, – сказал Лавров.

Читайте: Разговор в нормандском формате продолжат в Берлине – МИД Германии

Глава МИД РФ вновь заявил, что Москва ожидает от Киева прямого диалога с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и включения формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Украинский лидер обсудил с президентом РФ выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

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