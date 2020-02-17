Москва поки не бачить підстав для нормандського саміту в квітні – Лавров

Москва поки не бачить підстав для проведення нової зустрічі в нормандському форматі у квітні.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, для ухвалення рішення про доцільність нових переговорів нормандської четвірки необхідний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих на зустрічі в Парижі.

– Поки ми прогресу за жодним із напрямків не спостерігаємо, – сказав Лавров.

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Глава МЗС РФ знову заявив, що Москва чекає від Києва прямого діалогу з лідерами самопроголошених ДНР і ЛНР і включення формули Штайнмаєра до законодавства України на постійній основі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Український лідер обговорив з президентом РФ виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів нормандської четвірки.