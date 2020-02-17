Мюнхенский “план мира в Украине” мог быть политзаказом – Пристайко

Опубликованный во время Мюнхенской конференции по безопасности план из 12 шагов касательно урегулирования войны на Донбассе могли создать в рамках политического заказа.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Вадим Пристайко во время эфира программы Свобода слова на ICTV.

– Есть люди, которые искренне хотят помочь, и предлагают свои планы, есть те, кто выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то этот план 12-ти посередине, но ближе к политическому заказу, – сказал Пристайко.

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Глава МИД считает, что его опубликовали именно сейчас, поскольку Мюнхенская конференция является хорошей ареной для подобных идей.

Он добавил, что указанный план не учитывает положений международного права и развития ситуации, которое видит Украина.

– Мы действительно считаем, что этот “продукт” не учитывает много чего того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто оставить украинскую территорию, отдать Крым, – подытожил Пристайко.

Напомним, на сайте Мюнхенской конференции появился план по завершению войны на Донбассе, который разрабатывали европейские, российские и украинские эксперты.

Однако уже 14 февраля указанный Мюнхенский документ удалили.