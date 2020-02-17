Мюнхенський “план миру в Україні” міг бути політзамовленням – Пристайко

Опублікований під час Мюнхенської конференції з безпеки план з 12 кроків щодо врегулювання війни на Донбасі могли створити в рамках політичного замовлення.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час ефіру програми Свобода слова на ICTV.

– Є люди, які щиро хочуть допомогти, і пропонують свої плани, є ті, хто виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайностями, то цей план 12-ти посередині, але ближче до політичного замовлення, – сказав Пристайко.

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Глава МЗС вважає, що його опублікували саме зараз, оскільки Мюнхенська конференція є хорошою ареною для подібних ідей.

Він додав, що зазначений план не враховує положень міжнародного права і розвиток ситуації, який бачить Україну.

Нагадаємо, на сайті Мюнхенській конференції з’явився план щодо завершення війни на Донбасі, який розробляли європейські, російські та українські експерти.

Однак вже 14 лютого вказаний Мюнхенський документ видалили.