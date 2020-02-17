Реальная зарплата в 2020 вырастет на 8-9% – Николайчук

В Кабмине прогнозируют рост реальной зарплаты в Украине на 8-9% в 2020 году.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

По его словам, темпы роста зарплаты с корректировкой на инфляцию будут сохраняться на прошлогоднем уровне.

– В прошлом году темпы роста реальной зарплаты были на уровне 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста видим на этот год, – сказал Николайчук.

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Он добавил, что с учетом снижения уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

Как сообщалось, правительство выделило дополнительно 2,2 млрд грн на зарплаты учителям.