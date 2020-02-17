Рекордный рост ВВП, зарплат и пенсий: отчет Кабмина Гончарука за 2019 год

Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности в течение 2019 года.

– Общая ситуация, которая сложилась в экономике Украины в 2019 году, несмотря на сохранение ряда существенных проблем и рисков, свидетельствует о постепенном формировании качественной основы для дальнейшего стабильного экономического развития, – отметили в Кабмине.

По многим направлениям правительство только закладывает основу дальнейших реформ. Среди заслуг нового Кабмина есть программа доступные лекарства, повышение качества образования и защита детей-сирот.

– С целью недопущения снижения уровня благосостояния украинцев мы создали условия для снижения сумм в платежках за тепловую энергию, которое уже стало реальностью для значительной части домохозяйств, – говорится в документе.

В 2019 году экономика Украины росла высокими темпами. В II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

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Номинальная среднемесячная заработная плата штатных работников увеличилась на 18,4% до 10 497 грн, реальная заработная плата выросла на 9%.

– В соответствии с ростом прожиточного минимума в 2019 году была увеличена и минимальная пенсия – на 9,4%. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 составил 3 083 грн, что на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 (2 646 грн), – говорится в отчете.

В отчете обращено внимание на обеспечение макроэкономической стабильности, повышение инвестиционной привлекательности и улучшение условий ведения бизнеса.

Ожидается, что Кабмин представит отчет в Верховной Раде на заседании 21 февраля.

Звіт уряду за 2019 рік

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года.