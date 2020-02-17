Реальна зарплата у 2020 зросте на 8-9% – Ніколайчук

У Кабміні прогнозують зростання реальної зарплати в Україні на 8-9% у 2020 році.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук.

За його словами, темпи зростання зарплати з коригування на інфляцію зберігатимуться на минулорічному рівні.

– Минулого року темпи зростання реальної зарплати були на рівні 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання бачимо на цей рік, – сказав Ніколайчук.

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Він додав, що з урахуванням зниження рівня інфляції номінальне зростання зарплат зменшиться.

Як повідомлялося, уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям.