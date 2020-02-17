Реальна зарплата у 2020 зросте на 8-9% – Ніколайчук

У Кабміні прогнозують зростання реальної зарплати в Україні на 8-9% у 2020 році.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук.
За його словами, темпи зростання зарплати з коригування на інфляцію зберігатимуться на минулорічному рівні.
– Минулого року темпи зростання реальної зарплати були на рівні 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання бачимо на цей рік, – сказав Ніколайчук.
Читайте: Рекордне зростання ВВП, зарплат і пенсій: звіт Кабміну Гончарука за 2019 рік
Він додав, що з урахуванням зниження рівня інфляції номінальне зростання зарплат зменшиться.
Як повідомлялося, уряд виділив додатково 2,2 млрд грн на зарплати вчителям.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+