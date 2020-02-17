Рекордне зростання ВВП, зарплат і пенсій: звіт Кабміну Гончарука за 2019 рік

Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність упродовж 2019 року.

– Загальна ситуація, яка склалася в економіці Україні у 2019 році, незважаючи на збереження низки істотних проблем та ризиків, свідчить про поступове формування якісного підґрунтя для подальшого стабільного економічного розвитку, – наголосили в Кабіні.

За багатьма напрямками уряд тільки закладає основу подальших реформ. Серед заслуг нового уряду є програма доступні ліки, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

– З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зниження сум у платіжках за теплову енергію, яка вже стало реальністю для значної частини домогосподарств, – йдеться в документі.

У 2019 році економіка України зростала високими темпами. У ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі.

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Номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилась на 18,4% до 10 497 грн, реальна заробітна плата зросла на 9%.

– Відповідно до зростання прожиткового мінімуму у 2019 році було збільшено і мінімальну пенсію – на 9,4 %. Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2020 р. становив 3 083 грн, що на 16,5 % більше порівняно з 1 січня 2019 р. (2 646 грн), – йдеться у звіті.

У звіті закцентована увага на забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення інвестиційної привабливості та поліпшення умов ведення бізнесу.

Очікується, що Кабмін представить звіт у Верховній Раді на засіданні 21 лютого.

Звіт уряду за 2019 рік

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року.