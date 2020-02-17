Windrose запускает ежедневные рейсы по Украине – направления и цены билетов

Авиакомпания Windrose с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины – Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Кроме того, с ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы до Ивано-Франковска.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр и в Харьков будет составлять от 719 грн, из Запорожья в Киев – от 607 грн.

– Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно… Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. Windrose более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением, – цитирует пресс-служба генерального директора Windrose Владимира Каменчука.

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Полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

Ранее Windrose заявила о запуске рейсов из Киева в Италию.

Источник: Windrose