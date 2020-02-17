Windrose запускає щоденні рейси по Україні – напрямки і ціни квитків

Авіакомпанія Windrose з квітня 2020 року запускає регулярні рейси між найбільшими містами України – Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

Рейси виконуватимуться щодня.

Крім того, з листопада 2020 року Windrose планує запустити також рейси до Івано-Франківська.

Згідно з даними в системі бронювання на сайті авіакомпанії, вартість квитка з Києва до Дніпра і до Харкова становитиме від 719 грн, з Запоріжжя до Києва – від 607 грн.

– Я мріяв побудувати комфортну програму внутрішніх перевезень давно … Однак цього зробити не вдалося. Але мрія залишилася і таки дочекалася свого часу, щоб в кінці стати реальністю. Windrose більше 16 років здійснює туристичні перевезення в різні куточки світу. Згодом стало ясно, що час застосувати наш досвід для внутрішніх рейсів. Цього року ми запускаємо нову внутрішню програму, яка з’єднуватиме великі міста нашої країни зручним і швидким авіасполученням, – цитує прес-служба генерального директора Windrose Володимира Каменчука.

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Польоти здійснюватимуться на літаках ATR72-600.

Раніше Windrose заявила про запуск рейсів з Києва до Італії.

Джерело: Windrose