Строят блокпосты. На Тернопольщине люди не хотят пускать эвакуированных из Китая

На Тернопольщине местные жители обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий Медоборы украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за вспышки коронавируса.

Блокпосты обустроили на подъезде к селу Конопкивка рядом с Микулинцами Теребовлянского района, где расположен санаторий.

Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в Медоборы, мотивируя это тем, что заведение не приспособлено для таких целей.

В Тернопольской облгосадминистрации не смогли предоставить конкретной информации.

– Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области, – рассказал глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель.

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Ранее руководитель санатория Медоборы Василий Мартынюк рассказал, что на днях общался с представителями Кабмина.

Специалисты Министерства здравоохранения ознакомились с деятельностью учреждения и пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения эвакуированных из Китая украинцев. Но окончательного решения еще не было.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков представил план эвакуации украинцев из Китая и продемонстрировал, какая защита иметь медицинские работники.