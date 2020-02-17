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Факты / Украина

Аваков раскрыл план эвакуации украинцев из Китая

Для того, чтобы предотвратить попадание коронавируса Covid-19 в Украину, всех украинцев, которых будут эвакуировать из Китая, поддадут специальному медицинскому контролю.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, люди с температурой выше 37,2° не попадут на самолет, а будут проходить процедуры в местной больнице.

Начнется эвакуация с того, что китайские власти доставят наших граждан к самолету в Ухане. Далее – медицинский контроль.

– После проверки люди пойдут на самолет. Там им выдадут средства защиты, гигиены, питание, маски, которые будут менять три раза за время полета, – сказал Аваков.

Читайте: Эвакуация из Китая из-за коронавируса: готова ли Украина к карантину

На борту самолета будут находится 16 членов экипажа, двое врачей, медсестра, работник консульства, полицейский и военный.

Евакуація з Китаю

Самолет приземлится в одном из украинских аэропортов, где пойдет на специальную санитарную стоянку. Его встретят сотрудники ГСЧС.

Всех пассажиров и членов экипажа, которые находились в самолете, посадят в автобусы, после чего проведут дезинфекцию авиалайнера. Все отходы, фильтры, салфетки, остатки еды сожгут.

Автобусы направятся к месту пребывания на карантине в сопровождении Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Там их расселят в корпус или корпуса со всем необходимым для комфортной жизни.

Евакуація з Китаю

Также за ними будут наблюдать врачи. Рядом развернут штаб сил Нацгвардии и ГСЧС, чтобы охранять базу.

Евакуація з Китаю

Все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать. Они не попадут в общую городскую канализацию.

Кроме того, для недопущения заражения коронавирусом, работники базы карантина будут одеты в спецкостюмы.

Спецкостюми

Аваков добавил, что к Украине обратились многие государства с просьбой о помощи. Несколько иностранных граждан планируют взять на борт.

Их подвергнут такому же контролю, а за предоставленные услуги государства заплатят.

 

Напомним, эвакуация граждан Украины из Китая запланирована на 20 февраля.

Источник: Свобода слова

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