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Факти / Україна

Будують блокпости. На Тернопільщині люди не хочуть пускати евакуйованих з Китаю

На Тернопільщині місцеві жителі облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити ймовірного приїзду на карантин до санаторію Медобори українців, яких евакуюють з Китаю через спалах коронавірусу.

Блокпости облаштували на під’їзді до села Конопківка поруч з Микулинцями Теребовлянського району, де розташований санаторій.

Присутні висловилися категорично проти того, щоб групу українців з Китаю привезли на карантин в Медобори, мотивуючи це тим, що заклад не пристосований для таких цілей.

В Тернопільській облдержадміністрації не змогли надати конкретної інформації.

– Заклад для двотижневого карантину шукають у кожній області, – розповів голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель.

Читайте: Евакуація з Китаю через коронавірус: чи готова Україна до карантину

Раніше керівник санаторію Медобори Василь Мартинюк розповів, що днями спілкувався з представниками Кабміну.

Фахівці Міністерства охорони здоров’я ознайомилися з діяльністю установи і дійшли висновку, що санаторій придатний для розміщення евакуйованих з Китаю українців. Але остаточного рішення ще не було.

Джерело: УНІАН

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