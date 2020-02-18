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Факты / Украина

Очередная провокация: Рябошапка опроверг свое увольнение

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что распространяемые в сети слухи о кадровых изменениях в Офисе генпрокурора являются ложными.

– Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не удобны. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности, – заверил он.

Ранее в сети появилась информация со ссылкой сразу на несколько источников о якобы увольнении генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис Президента

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