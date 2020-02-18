Чергова провокація: Рябошапка спростував своє звільнення

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що поширювані в мережі чутки щодо кадрових змін в Офісі генпрокурора є неправдивими.

– Це інформаційна провокація та чергова атака проти реформи прокуратури, свідчення того, що ми не є зручними. Я та заступники генерального прокурора на місці, виконуємо свої обов’язки, – запевнив він.

Раніше у мережі з’явилася інформація з посиланням відразу на кілька джерел про нібито звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Читайте: Офіс генпрокурора порушив справу за фактом обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.

Перед цим, після перемоги Зеленського на виборах 2019 року, Рябошапка обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента (з 21 травня) і заступника Офісу президента (з 25 червня).