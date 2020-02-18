Хватит пребывать в иллюзиях: реакция Вакарчука на обстрелы в зоне ООС

Прогресс на Донбассе невозможен без прекращения огня по всей линии столкновения. Такого мнения придерживается лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

– Сегодня утром всей фракцией Голос почтили память погибших Небесной сотни. Пока мы возлагали цветы к мемориалу в Киеве, российские наемники в очередной раз открыли огонь по нашим позициям на Востоке. Шесть лет Россия так проводит свои “переговоры”. Хватит находиться в иллюзиях, – написал Вакарчук.

Сьогодні зранку всією фракцією «Голос» вшанували пам’ять загиблих Небесної сотні. Поки ми покладали квіти до меморіалу в Києві, російські найманці вчергове відкрили вогонь по нашим позиціям на Сході. Шість років Росія так проводить свої «переговори». — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) February 18, 2020

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Нардеп подчеркнул, что ни один прогресс на Донбассе невозможен без одной четкой предпосылки: длительного комплексного прекращения огня по всей территории столкновения, не менее года.

– До этого любые разговоры о “выборах” только играют на руку врагу и отдаляют нас от победы! – подчеркнул Вакарчук.

Ситуацию прокомментировал председатель фракции Голос Сергей Рахманин.

– Сегодняшние бои у Золотого на Луганщине, в которых погиб еще один украинский военный – очередное напоминание о том, какова цена уступков России. Именно поэтому Украина не должна вести никаких переговоров о политических вопросах с агрессором, пока не прекратится стрельба на оккупированных территориях и пока продолжают гибнуть наши бойцы.

Напомним, во вторник утром, 18 февраля, пресс-центр штаба операции ООС сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений вблизи Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.