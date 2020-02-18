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Факти / Україна / Політика

Досить перебувати в ілюзіях: реакція Вакарчука на обстріли в зоні ООС

Прогрес на Донбасі неможливий без припинення вогню на всій лінії зіткнення. Такої думки дотримується лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

– Сьогодні вранці усією фракцією Голос вшанували пам’ять загиблих Небесної сотні. Поки ми покладали квіти до меморіалу в Києві, російські найманці черговий раз відкрили вогонь по наших позиціях на Сході. Шість років Росія так проводить свої “переговори”. Досить перебувати в ілюзіях, – написав Вакарчук.

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Нардеп підкреслив, що жоден прогрес на Донбасі неможливий без однієї чіткої передумови: тривалого комплексного припинення вогню на всій території зіткнення, не менше року.

– До цього будь-які розмови про “вибори” тільки грають на руку ворогові та віддаляють нас від перемоги! – підкреслив Вакарчук.

Ситуацію також прокоментував голова фракції Голос Сергій Рахманін.

– Сьогоднішні бої біля Золотого на Луганщині, у яких загинув ще один український військовий – чергове нагадування про те, якою є ціна поступок Росії.

Саме тому Україна не має вести жодних переговорів про політичні питання з агресором, допоки не припиниться стрілянина на окупованих територіях і допоки продовжують гинути наші бійці.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 18 лютого, прес-центр штабу операції ООС повідомив, що незаконні збройні формування вранці атакували позиції українських підрозділів поблизу Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бойовики вели обстріл позицій ЗСУ з забороненого Мінською угодою озброєння.

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