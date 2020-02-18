PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Противник пошел в наступление на Донбассе: ВСУ понесли потери, бой продолжается

Боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

– Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, – рассказали в штабе ООС.

Читайте: Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана

В штабе добавили, что враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.

В результате обстрелов украинские защитники понесли потери.

Напомним, именно 18 февраля 2015 года начался отвод войск из Дебальцево – 2,5 тыс. солдат вышли из города, забрав технику и уничтожив железнодорожные пути и объекты транспортной инфраструктуры.

Фото: military_tv_ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка