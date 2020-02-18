Противник пошел в наступление на Донбассе: ВСУ понесли потери, бой продолжается

Боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

– Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, – рассказали в штабе ООС.

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В штабе добавили, что враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.

В результате обстрелов украинские защитники понесли потери.

Напомним, именно 18 февраля 2015 года начался отвод войск из Дебальцево – 2,5 тыс. солдат вышли из города, забрав технику и уничтожив железнодорожные пути и объекты транспортной инфраструктуры.

Фото: military_tv_ua