Циничная провокация: Зеленский отреагировал на обстрелы в ООС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обстрелами на Донбассе.

– В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию, – подчеркнул президент.

Боевики атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

– Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами, – отметил Зеленский.

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В 12.00 ожидается заседание СНБО, где примут дальнейшую стратегию действий.

– Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины, – сказал президент.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.