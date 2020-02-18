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Факты / Украина

Эскалация на Донбассе: Украина обратилась к международному сообществу

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность в связи с атакой боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе.

– Использование запрещенного оружия привело к новой волне жертв. Это последнее нарушение договоренностей, достигнутых на встрече в нормандском формате. Мы призываем международное сообщество осудить эту эскалацию, – заявила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

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Эскалация конфликта на Востоке Украины - реакция МИД Украины

Эскалация конфликта на Востоке Украины - реакция МИД Украины

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. В результате чего среди украинских защитников один погибший, четверо получили легкие ранения.

Фото: military_tv_ua

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