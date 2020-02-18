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Факти / Україна

Ескалація на Донбасі: Україна звернулася до міжнародного співтовариства

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість у зв’язку з атакою бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі.

– Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародне співтовариство засудити цю ескалацію, – заявила речник українського МЗС Катерина Зеленко.

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Ескалація конфлікту на Сході України – реакція МЗС України

Ескалація конфлікту на Сході України – реакція МЗС України

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував  просунутися через лінію розмежування. В результаті чого серед українських захисників один загиблий, четверо отримали легкі поранення.

 

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