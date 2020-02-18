Ескалація конфлікту на Сході України – реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість у зв’язку з атакою бойовиків поблизу лінії розмежування на Донбасі.

– Використання забороненої зброї призвело до нової хвилі жертв. Це останнє порушення домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі. Ми закликаємо міжнародне співтовариство засудити цю ескалацію, – заявила речник українського МЗС Катерина Зеленко.

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Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування. В результаті чого серед українських захисників один загиблий, четверо отримали легкі поранення.