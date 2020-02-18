В районе населенного пункта Золотое Луганской области с самого утра идет бой. В результате чего враг обстрелял жилой массив.

– Где-то с 5.00 утра идет интенсивный бой, район Золотого, Орехово и Новотошковского. Обстрелы слышны и в Лисичанске. Накрывают квадраты так, как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковское попадания в жилой массив, разрушено жилье, – заявил депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов.

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Напомним, в штабе ООС заявили, боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.