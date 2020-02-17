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Факты / Украина

Коридор безопасности ОБСЕ – Пристайко о контроле за границей

Украина может получить контроль за границей с РФ на Донбассе с помощью создания коридора безопасности под контролем ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По его словам, украинские власти работают над тем, чтобы пограничники Украины контролировали границу с РФ.

– Каким образом мы придем к этому – этот неидеальный путь к этому идеальному варианту – возможен тот, что, например, был предложен в первом Минске еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ, – сказал глава МИД.

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Он добавил, что многие забыли об указанной договоренности, потому о ней не говорят.

Пристайко не исключает возможности того, что после деоккупации Донбасса и проведения там местных выборов, часть руководителей “органов власти” ОРДЛО останутся на постах.

– Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали, – подытожил министр.

К слову, Вадим Пристайко сказал, что в идеи о создании совместных патрулей на Донбассе учтут опыт Хорватии.

Источник: Свобода слова

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