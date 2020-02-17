Коридор безпеки ОБСЄ – Пристайко про контроль за кордоном

Україна може отримати контроль за кордоном з РФ на Донбасі за допомогою створення коридору безпеки під контролем ОБСЄ.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

За його словами, українська влада працює над тим, щоб прикордонники України контролювали кордон з РФ.

– Яким чином ми прийдемо до цього – цей недосконалий шлях до цього ідеального варіанту – можливий той, що, наприклад, був запропонований у першому Мінську ще в 2014 році, коли було записано про те, що вздовж українсько-російського офіційного кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ, – сказав глава МЗС.

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Він додав, що багато хто забув про зазначену домовленість, тому про неї не говорять.

Пристайко не виключає можливості того, що після деокупації Донбасу і проведення там місцевих виборів, частина керівників “органів влади” ОРДЛО залишаться на посадах.

– Я не здивуюся, якщо частина цих людей будуть тими ж самими, які зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали, – підсумував міністр.

До слова, Вадим Пристайко сказав, що в ідеї щодо створення спільних патрулів на Донбасі врахують досвід Хорватії.