Самолет для эвакуации украинцев готов прибыть в Китай 19 февраля – Гончарук

Самолет для эвакуации украинцев из Китая уже готов отправиться в страну. Ожидается, что он прибудет в Ухань 19 февраля.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что процесс эвакуации находится под контролем правительства.

– У нас есть четкий план мероприятий, в том числе и в логистических вопросах, как в Китае, так и в Украине. К самолету в Ухане наши граждане прибудут централизованно и своевременно, в сопровождении украинского консула и китайских специалистов, – сказал Гончарук.

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Он добавил, что все объекты, в которые на карантин могут поместить эвакуированных украинцев, подготовлены с соблюдением всех требований безопасности.

Правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. Команда, которой предстоит работать с украинцами из Китая, прошла специальное обучение.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о плане эвакуации украинцев из Китая.