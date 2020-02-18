Літак для евакуації українців готовий прибути до Китаю 19 лютого – Гончарук

Літак для евакуації українців з Китаю вже готовий відправитися в країну. Очікується, що він прибуде в Ухань 19 лютого.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що процес евакуації знаходиться під контролем уряду.

– У нас є чіткий план заходів, зокрема і в логістичних питаннях, як в Китаї, так і в Україні. До літака в Ухані наші громадяни прибудуть централізовано і своєчасно, у супроводі українського консула та китайських фахівців, – сказав Гончарук.

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Він додав, що всі об’єкти, в які на карантин можуть помістити евакуйованих українців, підготовлені з дотриманням всіх вимог безпеки.

Уряд вживає всіх необхідних заходів для того, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. Команда, яка має працювати з українцями з Китаю, пройшла спеціальне навчання.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про план евакуації українців з Китаю.