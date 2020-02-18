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Факты / Украина

После местных выборов на Донбассе боевики могут сохранить посты – Пристайко

После деоккупации Донбасса часть нынешних руководителей в группировках “Л/ДНР” сохранят свои места по результатам местных выборов по украинскому законодательству.

Такое предположение сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV и подчеркнул ответственность местных жителей.

– Люди, которые их выберут, должны знать, что они несут теперь ответственность, что в их районе будет новый голова. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали, – сказал он.

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При этом Пристайко подчеркнул невозможность ситуации, когда глав органов местного самоуправления на Донбассе будут устанавливать из Киева.

Напомним, Пристайко назвал вариант, при котором Украина может получить контроль над границей с РФ на Донбассе.

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