Выборы в ОРДЛО в октябре невозможны: Голос представил план деоккупации Донбасса и Крыма

Провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса по украинским законам в октябре 2020 года невозможно.

Такое мнение высказал глава фракции Голос в Верховной Раде Сергей Рахманин в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Нардеп объяснил, что на территории ОРДЛО не работает реестр избирателей, не учтены права внутренне перемещенных лиц, а также не урегулирован вопрос формирования избирательных комиссий.

– Если мы даже исходим из логики Минских соглашений – ОБСЕ не приедет их верифицировать из-за отсутствия полномочий верифицировать местные выборы, – добавил он.

Фракция Голос, по его словам, разработала свое виденье деоккупации Донбасса и Крыма, который предусматривает прекращение огня по всей линии фронта на срок от полугода до года.

Далее предполагается создание демилитаризованной зоны шириной два с половиной километра, проведение реформы Вооруженных Сил, подписание договора с Россией о прекращении боевых действий на срок до двух лет.

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После этого, как считает Рахманин, должны быть созданы “образцовые” экономические условия на территории подконтрольного правительству Донбасса, а также в Херсонской области на границе с аннексированным Крымом.

Воплощение плана фракции Голос может занять 5 лет, подытожил Рахманин.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что перед выборами на Донбассе Украина должна принять закон о коллаборационистах.