Після місцевих виборів на Донбасі бойовики можуть зберегти пости – Пристайко

Після деокупації Донбасу частина нинішніх керівників в угрупованнях “Л/ДНР” збережуть свої місця за результатами місцевих виборів за українським законодавством.

Таке припущення зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV і наголосив на відповідальності місцевих жителів.

– Люди, які їх оберуть, повинні знати, що вони несуть тепер відповідальність, що в їхньому районі буде новий голова. Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, які зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали, – сказав він.

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При цьому Пристайко підкреслив неможливість ситуації, коли голів органів місцевого самоврядування на Донбасі встановлюватимуть із Києва.

Нагадаємо, Пристайко назвав варіант, за якого Україна може отримати контроль за кордоном з РФ на Донбасі.