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Факти / Україна

Так що там в очах Путіна? Реакція мережі на загострення на Донбасі

Політики та пересічні користувачі соцмереж гостро відреагували на загострення бойових дій на Донбасі 18 лютого.

У мережі згадали слова президента України Володимира Зеленського про те, що він побачив під час нормандського саміту в Парижі в очах російського президента Володимира Путіна “розуміння необхідності закінчити війну на Донбасі”.

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“Бачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст”, “То що там в очах Путіна? Нагадайте, блиск?”, – пишуть люди в інтернеті.

Так що там в очах Путіна? Реакція мережі на загострення на Донбасі / 7 фотографий

Як повідомлялося, біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний бойовики пішли в наступ. У результаті бою ЗСУ зазнали втрати.

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