Цинічна провокація: Зеленський відреагував на обстріли в ООС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обстрілами на Донбасі.

Бойовики атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

– Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками, – зазначив Зеленський.