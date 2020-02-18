Цинічна провокація: Зеленський відреагував на обстріли в ООС

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обстрілами на Донбасі.
– У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію, – наголосив президент.
Бойовики атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами.
– Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками, – зазначив Зеленський.
Читайте: Накривають, як у 2015: бойовики обстріляли житловий масив у Новотошківському
О 12.00 очікується засідання РНБО, де ухвалять подальшу стратегію дій.
– Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України, – сказав президент.
Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.