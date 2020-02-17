Перед выборами на Донбассе нужен закон о коллаборантах – Аваков

Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

В таком случае к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других работников, у которых нет альтернативы.

– А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование, – сказал министр.

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Он добавил, что до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит тем людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что благодаря созданию коридора безопасности под контролем ОБСЕ можно получить контроль над границей с РФ.