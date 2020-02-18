Вибори в ОРДЛО у жовтні неможливі: Голос представив план деокупації Донбасу і Криму

Провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу за українськими законами у жовтні 2020 року неможливо.

Таку думку висловив глава фракції Голос у Верховній Раді Сергій Рахманін в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Нардеп пояснив, що на території ОРДЛО не працює реєстр виборців, не враховано права внутрішньо переміщених осіб, а також не врегульовано питання формування виборчих комісій.

– Якщо ми навіть виходимо з логіки Мінських угод – ОБСЄ не приїде їх верифікувати через відсутність повноважень верифікувати місцеві вибори, – додав він.

Фракція Голос, за його словами, розробила своє бачення деокупації Донбасу і Криму, який передбачає припинення вогню біля всієї лінії фронту на термін від півроку до року.

Далі передбачається створення демілітаризованої зони шириною два з половиною кілометри, проведення реформи Збройних Сил, підписання договору з Росією про припинення бойових дій на термін до двох років.

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Після цього, як вважає Рахманін, повинні бути створені “зразкові” економічні умови на території підконтрольного уряду Донбасу, а також на Херсонщині на кордоні з анексованим Кримом.

Втілення плану фракції Голос може зайняти 5 років, підсумував Рахманін.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перед виборами на Донбасі Україна повинна ухвалити закон про колаборантів.