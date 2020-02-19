Бужанский не почтил память Небесной сотни в Раде

Народный депутат из фракции Слуга народа Максим Бужанский не встал во время того, как в зале заседаний Верховной Рады чтили минутой молчания память Небесной сотни.

Также в парламенте почтили память погибших в войне на Донбассе. Тогда Бужанский встал после объявления минуты молчания.

Сам нардеп заявил, что вставал со всеми 18 февраля, когда вице-спикер предложил почтить память погибших на Майдане.

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Он объяснил, что некоторые сообщения по указанному вопросу являются лживыми.

– На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно, – сказал Бужанский.

Однако нардеп отказался вставать, когда предложили почтить память части погибших.

К слову, активисты поймали народного депутата от фракции Слуга народа Давида Арахамию на нарушении ПДД. Он перебегал дорогу на красный свет.

Видео: Андрій Дзиндзя