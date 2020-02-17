Перебегал дорогу на красный: активисты поймали Арахамию на нарушении ПДД

Народного депутата из фракции Слуга народа Давида Арахамию поймали активисты из проекта ЗупиниЛося во время того, как он перебегал дорогу на красный свет.

Арахамия сразу же извинился за свой поступок и заявил, что нарушая указанный пункт ПДД рискует только своей жизнью.

– Избиратели скажут, что я плохой человек в этом вопросе, но я постараюсь подкорректировать свое поведение действиями по другим вопросам, а что же делать, – сказал народный депутат.

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Он добавил, что может перебегать дорогу на красный свет в том случае, когда действительно будет спешить, и добавил, что так людей воспитали во времена существования Советского Союза.

По словам Арахамии, когда он переходит дорогу с детьми, то не позволяет себе нарушать правила.

Ранее Давид Арахамия объяснил свои слова касательно водоснабжения в аннексированный Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Видео: ЗупиниЛося